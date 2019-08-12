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Şimdi de seçim için destek isteyecek

Terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliğini geliştirmek için ABD başkanı Trump'tan destek isteyecek.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:20
Şimdi de seçim için destek isteyecek

Münübe Yılmaz

Eylül'deki seçimleri garanti altına almak isteyen Binyamin Netanyahu, İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliğini genişletmek için ABD başkanı Trump'tan destek isteyecek. Netanyahu'ya yakın isimlerin Zman Israel isimli haber sitesine yaptığı açıklamaya göre Netanyahu, Batı Şeria'a da genişletmek istediği İsrail egemenliği için gerekli diplomatik adımları atamadığından dolayı, ABD başkanı Trump'ın bu konuda yapacağı bir destek açıklaması Batı Şeria'daki Yahudi hakimiyetini arttırma konusunda işlerini kolaylaştıracak. Netanyahu bu Eylülde yapılacak seçimleri kazanması halinde, Batı Şeria'da arttıracağı Yahudi egemenliği ile de meclisteki sağ kanadın desteğini garanti altına almış olacak. 2017 Yılında Kudüs'ü İsrail in başkenti olarak tanıyıp, Tel Aviv'de bulunan Amerikan konsosluğunu da Kudüs'e taşıyan Trump'ın, daha iki yıl olmadan İsrail'in menfaati için atacağı böyle bir adımın kamuoyunda büyük tepki çekeceği söylense de, İsrailli yetkililer Trump'ın Batı Şeria ile alakalı yapacağı bir destek açıklamasından duyacakları memnuniyeti dile getirdiler

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:20
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