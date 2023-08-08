Şimdi de Allah’ın selamıyla dalga geçti! Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler

Fatih Altaylı dinimizde vermenin sünnet, almanın ise farz olduğu selam ile dalga geçti.

Kurban ibadetini hayvanlara eziyet diye gören Altaylı,Allah'ın selamından da rahatsız oldu. “Selam bizim ve Allah”ın salih kullarının üzerine olsun!” anlamına gelen السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ (Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin) için "Bunu istemek için gerçekten delirmiş olmak lazım" diyen Altaylı İslami söylemleri alaya alarak göndermeler yaptı..

"AKILDA TUTMAK İÇİN CİDDİ HAFIZA LAZIM"

İşte Altaylı'nın o skandal sözleri:

Yahu kim bunu diyebilir abi, günaydın yerine! Aklında tutmak için vallahi ciddi bir hafıza lazım. Yani çok uzun bir şey. Mesela sabah giriyorum buraya 10 kişiye günaydın diyeceğim kapıda 15 dakikam geçer.

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MİLLET "HATİM İNDİRİYOR" DER

Bunu istemek için gerçekten delirmiş olmak lazım. Yani bunu büyük ihtimal Araplar bile bunu kullanmıyorlar artık. Kalkıp da bunu kim günaydın diye kullanır yani delilik alameti. Böyle yapsa insan millet der ki “Hatim indiriyor” galiba.