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Dünya Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar
Dünya

Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar

Siyonist terör devleti İsrail güçleri, Kudüs’te, yaşları 8 ila 12 arasında değişen minik Filistinli öğrencilere saldırarak acımasızca dövdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 17:11:00 -
Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar

 Yeni Akit/Ankara 

Terör devleti İsrail’in askerleri, Kudüs’te, yaşları 8 ila 12 arasında değişen minik Filistinli öğrencilere saldırarak acımasızca dövdü.

Küçücük çocuklara acımasızca vurdular!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kudüs'ün İsaviyye beldesine baskın düzenleyen İşgal güçlerine bağlı polis ve askerler öğrencilere saldırdı. Herkesin gözleri önünde yaşları 8 ila 12 arasında değişen ilk ve ortaokul öğrencilerine tekme tokat saldıran gözü dönmüş işgalciler, görenleri dehşete düşürdü. İsrail terör güçlerinin saldırısına uğrayan minik Filistinli öğrenciler neye uğradığını şaşırırken, çevrede bulunan Filistinliler ise küçük çocukları kudurmuş saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı.

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