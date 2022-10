Şimdi anladın mı Jorge Jesus!

Fenerbahçeli ve tüm spor kamuoyunun oynatılması için her an her saniye beklediği Arda Güler, dün akşamki AEK maçında ilk onbirde göreve başladı. Oynadığı futbolla parmak ısırtan genç yıldız için taraftarların ve Fenerbahçelilerin neden ısrarı ise Jorge Jesus'u pişman ettirdi