Simav Dağı'nda görsel şölen! Yılda sadece bir kez açıyor
Kütahya’nın doğal zenginliklerinden Simav Dağı, baharın gelişiyle birlikte açan ters lalelerle renkli görüntülere sahne oldu...
Kütahya’da baharın gelişiyle birlikte Simav Dağı’nın çayırlık alanları ters lalelerle renklendi.
Simav Dağı’nın çayırlık alanlarını süsleyen ters laleler, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.
Yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bu kurallara uymayanlara 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.