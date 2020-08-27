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Ekonomi Silvan Tüneli için acele kamulaştırma kararı
Ekonomi

Silvan Tüneli için acele kamulaştırma kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:19:09 -
Silvan Tüneli için acele kamulaştırma kararı

ANKARA (AA) - Silvan Tüneli ikmali işinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Silvan 1. Merhale Projesi (GAP)" kapsamındaki Silvan Tüneli ikmali işinin yapımı amacıyla belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan "Göksu-Araban 1. Merhale Projesi" kapsamındaki Çetintepe Barajı ve "Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması Projesi" kapsamındaki Koçali Barajı için alınan kamu yararı kararlarının ilan sürelerinin bitiminden itibaren başlayan, Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki sınırlamaya ilişkin süre bir defaya mahsus 5 yıl uzatıldı.


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