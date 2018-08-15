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Silivri'de hafriyat kamyonu eve girdi

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bir eve girdi. Meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:43
Silivri'de hafriyat kamyonu eve girdi

Gazitepe Mahallesi'nde Nurullah G. yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir eve çarptı.

Kaza sonrası evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

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Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ayrıca aranmasının bulunduğu öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:43
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