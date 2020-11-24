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Aktüel Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangın faciayla bitti. Yangında 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Çocuklarını alevlerin arasından kurtarmaya çalışan baba ve anne ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:34:00 -
Silivri'de feci olay! İki çocuk hayatını kaybetti

Silivri, Değirmenköy’de bulunan müstakil bir evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, yangın esnasında içeride bulunan baba, anne ve çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 8 yaşındaki İrem Sarı ve 16 yaşındaki Ali Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, baba Nihat Sarı ile Anne Çiğdem Sarı’nın ağır yalandığı tespit edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, baba ve annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

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