Silivri'de deniz çekildi
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu.
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu.
Bu nedenle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
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İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu.
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu.
Bu nedenle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
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