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Aktüel Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Aktüel

Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:52:06 -
Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale gelirken, 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı.

Gece bekçilerinin olayı fark edip haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekçilerin de yardımıyla barakadaki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Baraka yangında kullanılmaz hale gelirken, BEDAŞ ekipleri de elektrik direğinde oluşan arıza için çalışma başlattı.

Yangının elektrik direğinden çekilen kaçak hat nedeniyle çıktığı öğrenildi.

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