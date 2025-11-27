Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu
İstanbul Silivri’de sahil kenarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 40 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Silivri sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.