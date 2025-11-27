  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı

Ziyaret görünümlü ihanet Ekümenik iddiasına Papa kılıfı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Hortumcu Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına el konuldu

CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor

CHP İzmir’de bunu da yapmış! Şehir Tiyatrolarında ücretini 175 bin TL’ye yükseltip yılda 1 oyun oynamış

Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar

Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Silivri sahilinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Silivri’de sahil kenarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 40 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

