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Silifke’de şehitler için fidan dikildi

Silifke Belediyesi ile Silifke Ülkü Ocakları tarafından ilçede şehitler için fidan dikildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
Silifke’de şehitler için fidan dikildi

Silifke Belediyesi ile Silifke Ülkü Ocakları tarafından ilçede şehitler için fidan dikildi.


‘Toprağa düşmüş fidanlar için sende bir fidan dik projesi’ kapsamında, Sayağzı mesire alanı mevkinde şehitler anısına 150 fidan dikimi gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tüm şehitler için yapılan duaların ardından her bir fidana vatan uğruna şahadet şerbeti içmiş şehitlerin isimleri verilerek fidanların dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim programına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç ve şehit aileleri katıldı.


Etkinlikte konuşan Silifke Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer, "Ahde vefa imandandır. Kutlu davamıza nakış nakış işlenmiş ahde vefaya ve toplumsal duyarlılığa katkı sağlayan bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Vatan, bayrak ve devlet için gözlerini dahi kırpmadan kanlarını sebil eden ölümsüz kahramanlarımızın anısını yaşatacak bu fidanlar büyüdükçe şehitlerimizi hatırlatacaktır. Şehitlerimizin hatıraları bu güzel alanda canlı kalacaktır. Düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
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