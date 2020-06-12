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Aktüel

Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:13:57 -
Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

BUENOS AIRES (AA) - Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 870'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülenlerin sayısı 6 bin 754 artarak 160 bin 846'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 870'e yükseldi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 124 bin 135 vaka ve 2 bin 273 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

- Sağlık sistemi tehlikede

Sağlık Bakanı Jaime Manalich, geçen hafta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının nüfus hizmetlerine işlenenlerden alınacağını açıklamıştı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu belirtilmişti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

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