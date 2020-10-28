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Aktüel Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:49:09 -
Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından, depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesine bağlı La Higuera kentinin 21 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Bölgede yaşayan sosyal medya kullanıcıları, depremi sert bir şekilde hissettiklerini belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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