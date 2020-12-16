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Aktüel Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Aktüel

Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:08:57 -
Şili, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

BUENOS AİRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Şili, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının çalışmalarını ve sonuçlarını analiz eden 22 uzmanın katıldığı panelde oy birliğiyle alınan kararla aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP Başkan Yardımcısı Heriberto Garcia, aşının onaylandığını ve Sağlık Bakanlığının toplu aşılama planı üzerinde çalışabileceğini belirtti.

İlk etapta, ülkede yüksek risk grubundaki 15 bin kişiye uygulanması planlanan aşının gelecek hafta ülkeye getirileceği tahmin ediliyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de bugüne kadar 576 bin 731 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 15 bin 959 kişi hayatını kaybetti.

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