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Aktüel Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:23:34 -
Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 792, Ekvador'da 12 bin 453, Bolivya'da 8 bin 558'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 792'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1494 artışla 497 bin 131'e, iyileşenlerin sayısı 469 bin 765'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 49 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 453'e yükseldi.

Vaka sayısının 1510 artarak 155 bin 625'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 134 bin 187 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 artarak 8 bin 558'e ve vaka sayısı 191 artışla 140 bin 228'e ulaştı.

Ülkede toplam 106 bin 330 kişi iyileşti.

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