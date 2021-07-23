Şile’de denize girmek ne zamana kadar yasak? Şile'de deniz yasağı ne zaman bitecek?

Şile'de denize girmek yasaklandı mı? Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şile’de denize girmek yasak mı?

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Şile’de denize girmek ne zamana kadar yasak?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere bugün de gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı. Yasağın ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor, dalgaların durumuna göre yeni karar alınması beklenecek.