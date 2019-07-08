Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek! Bakanlıktan gönülleri rahatlatan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde vereceği konsere skandal bir karar alarak darbe girişimine 'Şov' diyen toplum tarafından Ahmet Kural'la yaşadığı gayri meşru ilişki ile tanınan Sıla Gençoğlu'na mikrofon uzattı. Yeniakit.com.tr'nin skandalı duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Bakanlık, önce konser listesinin revize edileceğini duyurdu, sonra ise Sıla'ya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini duyurdu.

Evlilik dışı ilişki yaşadığı Ahmet Kural ile mahkemelik olan Sıla, mağdur rolünü çok iyi oynayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğini arkasına almıştı. Adı 15 Temmuz'a 'Şov' demesiyle ve Türkiye'nin topyekün destek olduğu terörü bitirmeye yönelik başlatılan hendek operasyonları esnasında attığı skandal tweetle anılan şarkıcı Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 15 Temmuz konserleri listesine alındı. Yeniakit.com.tr yaptığı özel haberle konuyu kamuoyuna duyurdu.

Yeniakit.com.tr duyurmuştu! Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla kararı

Bakanlıktan tazminat açıklaması

Gelen tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geri adım atarak Sıla kararından vazgeçti. Sosyal medyada yayılan 'tazminat' iddialarına ilişkin yeniden bir açıklama yapan Bakanlık, 'Yaz etkinlikleri kapsamında planlanan ancak görülen lüzum üzerine iptal edilen ya da ertelenen etkinlik ve konserler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir' ifadelerine yer verildi.