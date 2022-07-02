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Aktüel Silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti
Aktüel

Silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 21:31:00 -
Silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti

Mersin-Tarsus'ta 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aşık (46), Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aşık, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. aranıyor.

Tarsus'ta 17 Haziran'da, sabah saatlerinde iş yerini açtığı sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Aşık, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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