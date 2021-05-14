Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!

İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılar gerçekleştirdiği abluka altındaki Gazze'de, Filistinli gençlerin silahlı İsrail askerine karşı cansiperane direnişi umudu yeşertiyor.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na birden fazla füzeyle saldırı düzenlendi.

Savaş uçaklarının, Gazze kentinin batısında birden fazla hedefe de saldırı düzenlediği, Gazze Limanı bölgesinin de bu hedeflerden olduğu görüldü. Öte yandan, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında konuşlu İsrail topçuları da kuzey kesimlere saldırdı.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini ve Refah kentinde bir motosikleti hedef aldı.

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri İsrail'in saldırılarına karşılık verdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail'in Kiryat Malahi beldesine roket atışları yaptı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Herzliya ve Askalan kentlerine roket atışları gerçekleştirildiği belirtildi.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye yükseldi.