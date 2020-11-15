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Aktüel Silahlı hareketlerin liderleri barış anlaşması kutlamaları için Sudan'a ulaştı
Aktüel

Silahlı hareketlerin liderleri barış anlaşması kutlamaları için Sudan'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:29:49 -
Silahlı hareketlerin liderleri barış anlaşması kutlamaları için Sudan'a ulaştı

HARTUM (AA) - Sudan geçiş hükümetiyle Güney Sudan'da nihai barış anlaşması imzalayan isyancı silahlı hareketlerin liderleri kutlamalar için başkent Hartum'a geldi.

Devrimci Cephesi lideri El Hadi İdris, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minnavi ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün liderlerinden Malik Akkar başkent Hartum'a ulaştı.

Havalimanındaki karşılama töreninin ardından konuk liderler, kutlamaların yapılacağı Özgürlük Meydanı'na hareket etti.

Başbakan Abdullah Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, silahlı mücadele hareketlerinin liderlerinin değişim için vatan topraklarına gelişinin, Sudan'da savaş sayfasını sonsuza dek kapatan barışı inşa sürecinin gerçek başlangıcı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sudan hükümeti, nihai barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ve davetlilerin ağırlanacağı 15 Kasım Pazar gününü kutlamalar için resmi tatil ilan etmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıdaki silahlı grup, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 2 gün önce yayımladığı kararnameyle silah taşıyan, herhangi bir askeri operasyon ya da çatışmaya katılan ya da çatışmalarla ilgili herhangi bir eylem ya da açıklama yapan kişileri kapsayan genel af kararnamesi yayımlamıştı.

Kararnamenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılanlar ile soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenleri kapsamadığı kaydedilmişti.

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