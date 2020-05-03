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Aktüel

Silahlı eylem için Venezuela'ya girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-03 20:09:52 -
Silahlı eylem için Venezuela'ya girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, terör eylemleri ve suikast düzenlemek amacıyla gelen bir grup terörist paralı askerin, Kolombiya'dan deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalıştığını bildirdi.

Reverol, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde ülkeye girmeye çalışan silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.

Bu kişilerin Venezuela'da darbe planladığını belirten Reverol, "La Guairia sahilinde sürat tekneleriyle ülkeye girmeye çalıştılar ancak Silahlı Kuvvetler ve özel harekat polis biriminin zamanında etkili bir şekilde harekete geçmesiyle bu teröristlerin bazıları öldürüldü bazıları da tutuklandı." ifadelerini kullandı.

- 8 ölü, 2 tutuklu

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 8 kişinin öldürüldüğünü, 2 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Olayın arkasında ABD'nin olduğunu söyleyen Cabello, tutuklananlardan bir Venezuelalının ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) için çalıştığını söylediğini ileri sürdü.

Cabello, operasyonda uydu telefonları, ağır silahlar ve makineli tüfeklerin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

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