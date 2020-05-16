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Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi tutuklandı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:18:38 -
Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi tutuklandı

Bursa’da alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada adliyeye çıkarılan 6 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Çarşamba günü merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup 1. Yeşim Sokak üzerinde buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar konuştu. Çıkan tartışma sonucu, Muhammet Yaşar(34) göğsünden,M.F.Ş.(31) kolundan ve diğer gruptan K.A.(24) bacağından olmak üzere yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak hemen ameliyata alınan Muhammet Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


6 şüpheli gözaltına alındı


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların ifadelerini alan ekipler, olaya karışan R.B.(33), M.E.(27), S.B.(39), E.E.(24), K.E.’yi(23) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden K.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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