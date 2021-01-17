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Yerel Silahını temizleyen adam ölümden döndü
Yerel

Silahını temizleyen adam ölümden döndü

Kocaeli'de bir adam, silahını temizlerken kazayla kendini vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:21:00 -
Silahını temizleyen adam ölümden döndü

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocaeli'nin Tepeköy Mahallesi'ndeki bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan E.İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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