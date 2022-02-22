Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu
Manisa'da çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.