  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu
Aktüel

Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Manisa'da çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 22:45:10 - 2022-02-22 22:45:10
Silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay