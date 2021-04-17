Silah tüccarları Yunan'ın kapısını çalıyor

Hollanda, 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artıran borç krizindeki Yunanistan'dan payını almak için sıraya girdi.

Yunanistan'ın savunma bütçesi, 2021 için 5,49 milyar avro ile son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gayrisafi yurt içi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarın büyüklüğü öne çıkıyor.

Hollanda teklif götürdü

Hollanda Yunanistan'a her biri 500 milyon avro değerinde SIGMA 11515 tipi fırkateyn için teklif götürdü.

Yunanistan'a SIGMA 11515 tipi fırkateyn için teklif götüren Hollanda, Yunanistan pazarından pay kaparsa, Yunan halkı her bir fırkateyne 500 milyon euro ödemek için çalışacak.

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunanistan'ın Fransa'dan alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağının ülkeye maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar avro olacağı açıklanmıştı.

ABD'den F-16 jet filosu

Amerikan Lockheed Martin ile F-16 jet filosunu güncelleme projesini de başlatan Yunanistan bunun için 2027'e kadar yaklaşık 1,25 milyar avro ödeyecek.