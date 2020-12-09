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Gündem Silah kaçakçılarına operasyon!
Gündem

Silah kaçakçılarına operasyon!

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:39:00 -
Silah kaçakçılarına operasyon!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Pütürge ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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