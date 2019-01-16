0553 313 94 23

Şike sürecine destek veren İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu. Aslen Trabzonlu olan ve şike sürecine destek veren İmamoğlu'nun bu ziyareti hem Trabzonsporlu hem de Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
Şike sürecine destek veren İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB, çok da anlamlı münasebetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar, çok tutarlı ve kalıcı olamıyor." dedi.

Öte yandan, Ali Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Şike sürecine destek vermişti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, uzun süre Trabzonspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de yöneticilik yapmıştı.

İmamoğlu,"Şike" kumpası sırasında 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin vazgeçilmez konukları arasındaydı.

İmamoğlu bazen konuk olarak bazen de telefon bağlantısı ile örgütün Fenerbahçe ile birlikte bazı kulüpleri hedef alan "Şike" kumpasına açıkca destek vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:17
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. EKREM İMAMOĞLU PROJELER
  4. Fenerbahçe başkanlığı
  5. Ali Koç
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • KorkuKorku56 dk önce
    Siz gerçekten korkmuşsunuz İmamoğlu’ndan :)

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

SP liderinden sert tepki: Boyun eğmeyiz!
  1. SP liderinden sert tepki: Boyun eğmeyiz!
  2. Erzurumspor'da Konyaspor maçı..
  3. "Müzede Selfie Günü"
  4. Antalya'da zeytin kadar karpuz üretildi
  5. INFINITI QX Inspiration Concept'e en..
  6. İngiltere'deki Brexit oylaması
  7. Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik..
  8. Zeytin kadar karpuz
  9. Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'dilenci'..
  10. Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği..
  11. Hakkari'de tamamı toprağa gömülü..
  12. KKTC’den Yemen yardımı
  13. Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı
  14. Özel halk otobüsünü karıştıran taciz!..
  15. İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını..
  16. "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar..
  17. Tunceli'deki kar yağışı
  18. Müzik dünyasının alternatif isimleri..
  19. "Örgütün illegal işlerinin başında..
  20. Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu..
Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

Günün Karikatürü

16 Ocak 2019
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var