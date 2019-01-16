Şike sürecine destek veren İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB, çok da anlamlı münasebetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar, çok tutarlı ve kalıcı olamıyor." dedi.

Öte yandan, Ali Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Şike sürecine destek vermişti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, uzun süre Trabzonspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de yöneticilik yapmıştı.

İmamoğlu,"Şike" kumpası sırasında 15 Temmuz sonrası kapatılan FETÖ'ye ait Samanyolu TV'nin vazgeçilmez konukları arasındaydı.

İmamoğlu bazen konuk olarak bazen de telefon bağlantısı ile örgütün Fenerbahçe ile birlikte bazı kulüpleri hedef alan "Şike" kumpasına açıkca destek vermişti.