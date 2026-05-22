Siirt’ten Dünyaya Uzanan Başarı Hikâyesi; AYTAV Üniversitede Gençlerle Buluştu

Bilginin sahayla buluştuğu, tecrübenin yeni nesillere aktarıldığı çok değerli bir organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyduk.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tavukçuluğa Güncel Bakış” söyleşisinde, AYTAV Kurucusu Mehmet Sami Aydın; sektörün gelişim süreci, modern kümes teknolojileri, hayvan refahı, verimlilik yönetimi, global pazardaki dönüşüm ve tavukçuluk sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akademi ile sektör arasındaki bağın güçlendirilmesini hedefleyen bu kıymetli etkinlikte; intörn veteriner hekim adayları ve lisansüstü öğrencilerle gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda, sahadan edinilen gerçek deneyimler ve güncel teknolojik gelişmeler detaylı şekilde paylaşıldı.

Başta Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıvanç Irak olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm akademik kadroya, değerli öğrencilere ve katılımcılara teşekkür ederiz.

AYTAV olarak; yalnızca ekipman üreten değil, aynı zamanda bilgi paylaşımına, sektörel gelişime ve genç profesyonellerin yetişmesine katkı sağlayan bir marka olmayı sürdürüyoruz.

Geleceğin tavukçuluk vizyonu; güçlü akademik iş birlikleri, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yenilikçi teknolojilerle şekillenmeye devam ediyor.