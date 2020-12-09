  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te yıkılma riski bulunan 2 katlı ev boşaltıldı
Aktüel

Siirt'te yıkılma riski bulunan 2 katlı ev boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:25:06 -
Siirt'te yıkılma riski bulunan 2 katlı ev boşaltıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, deprem sonrası yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı.

Bunun üzerine evde kalan aileler binayı tahliye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Evin yıkılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle tedbir alındı.

Evin, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay