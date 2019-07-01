0553 313 94 23

Siirt’te yaz spor okulları açıldı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle start aldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
Siirt’te yaz spor okulları açıldı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle start aldı.


Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına 3 bin 720 öğrenci başvurdu. 18 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar altyapıya kazandırılacak.


Siirt Atatürk Stadında düzenlenen açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, şube müdürleri, antrenörler, sporcular veliler katıldı. Yürüyüş korteji ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt’te 18 branşta, 43 antrenörün görev aldığını, hedeflerinin 4 bin 700 sporcuya hizmet vermek olduğunu söyledi. Amaçlarının, sporu bir yaşam kültürü olarak gençlerimize benimsetmek olduğunu belirten Olgaç, "İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından il spor merkezleri, gençlerimiz için önemli bir fırsattır. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle biz karşılıyoruz. Biz alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olacağız" dedi.


Program, sporcuların kendi branşlarında yaptıkları gösteriler ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    1. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    2. İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır..
    3. AKUT hem hayat kurtarıyor hem..
    4. Valilikten “Mutluluğunuz hüzne..
    5. Akşehir’de uyuşturucu baskını
    6. Toroslar’da yol çalışmaları kesintisiz..
    7. Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu
    8. Konya’da 2020 Yılı Tarımsal Destekleme..
    9. Meksika’da dolu fırtınası, kent buzla..
    10. MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret
    11. Besni’de sağlıksız etlere geçit yok
    12. Spot piyasada elektrik fiyatları
    13. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: “Mali..
    14. İstanbul yolunda 17 düzensiz göçmen..
    15. Yelda Başaran’dan kadın taraftarlara..
    16. Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil..
    17. Kula Cezaevi kapatıldı
    18. ’Dur’ ihtarından kaçan sürücünün..
    19. Başkan Özkan mesai arkadaşını unutmadı
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. Kadın Kooperatifleri Festivali sona..
    22. Darbeci Sisi'ye karşı harekete geçtiler
    23. Antalyaspor yönetiminde şok istifa!
    24. Yenice Ormanlarında hem kamp yaptılar..
    25. Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük..
    26. Matbaacılar Gaziantep’te buluştu
    27. Bem-Bir-Sen’den eşcinsel ahlaksızlığa..
    28. Beşiktaş Meydanı’nda bir kadın denize..
    29. Ev sahiplerine kritik uyarı!..
    30. 25 yıllık kulüp sponsor bulamadı, ismi..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor