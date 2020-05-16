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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:34:37 -
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı günlerde şüphe üzerine durdurulan 5 araçta arama yapıldı.

Araçlarda 58 gram toz esrar, 100 gram ot esrar, 160 gram sentetik uyuşturucu ve 608 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda K.İ, A.U.H, Z.D, V.A.D, R.T. ve G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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