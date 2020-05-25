Siirt'te Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden şehitlik ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt'te Türk Kızılay Şubesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 30 kişilik ekibin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlık ziyareti gerçekleştiremeyen vatandaşlar adına Garnizon Komutanlığındaki şehitliğe yaptığı ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu.

Ekipler, daha sonra Şeyh Musa ve Şeyh Süleyman mezarlıklarına da ziyarette bulunup dua etti.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Siirt'te de Kızılay öncülüğünde Vefa Sosyal Destek Grupları ve diğer sivil toplum örgütleriyle şehitlik ve türbe ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlık ziyaretinde bulunamayan vatandaşlar için bu ziyareti gerçekleştirdiklerine işaret eden Altunç, "Şehitliğe karanfil bıraktık, dua ettik. Rabb'im başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmet eylesin." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin de bayramın ilk günü şehit ailelerini mezarlıklara getirdiklerini anlatarak, bugün de mezarlıklara gidemeyen vatandaşlar adına temsili ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.



