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Aktüel

Siirt'te tarım aracı devrildi: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:20:11 -
Siirt'te tarım aracı devrildi: 10 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Umut Yılmaz'ın kullandığı tarım aracı Pervari'nin Işıklı köyündeki tarladan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Yılmaz ile Sebihe, Muhammed, Abdürrahim, Muhammed Kasım, Hacer, Mehmet Nuri ve Hanife Yılmaz, Erkan Çakaz ve Bahar Aksu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sebiha ve Muhammed Yılmaz kaldırıldıkları hastanedeki müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.


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