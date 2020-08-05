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Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:49:31 -
Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 2 çocuk bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu köyünde hayvan otlatmak için kırsala giden Ö.K (18) ve U.Y'den (15) haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarmanın yanı sıra güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Drone ile hava destekli yapılan arama çalışmalarının sonucunda çocuklar köyden birkaç kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.

Ö.K. ve U.Y, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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