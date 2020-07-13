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Aktüel

Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:27:49 -
Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 19 bin 360 paket sigara ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Siirt merkezli Van, Şırnak, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda birden fazla araç içerisinde zula olarak tabir özel bölümlere saklanmış 19 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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