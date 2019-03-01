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Siirt'te ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı

01 Mart 2019 Cuma 07:07
Siirt'te ekipler rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Meral Batur'un ateşinin yüksek olduğu bildirilerek, yardım talebinde bulunuldu.

İhbarla birlikte harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, bölgede 3 gündür etkili kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmaya çalışırken ambulans kara saplandı.

Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinde görevli greyder operatörü Zübeyir Gergef ve güvenlik korucuları, olay yerine gelerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansı kurtardı.

AA'nın haberine göre; köyden yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucu Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilen Batur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:53
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