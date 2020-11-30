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Aktüel Siirt'te anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Siirt'te anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:50:20 -
Siirt'te anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

SİİRT (AA) - Siirt'te resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip yaptığı açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldığını belirtti.

Edip, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla 1 Aralık 2020'den 4 Ocak 2021'e kadar il genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan devam edeceğini kaydetti.

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