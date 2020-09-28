  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:53:37 -
Siirt'te 92 parça tarihi eser ele geçirildi

SİİRT(AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda sikke ve çeşitli objelerden oluşan 92 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K. ve M.K'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin suç unsuru malzemelerle yakalanması için Paşa Oturağı mevkisinde operasyon düzenleyen ekipler, 92 parça tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve taş heykelcikler ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama
Dünya

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama

Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın hain saldırıları sonrası başlayan olayların ardından Rusya'dan açıklama geldi.
Hangi ülkenin partisi bu?
Dünya

Hangi ülkenin partisi bu?

Türkiye'den Azerbaycan'a destek yağarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı televizyon programında..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı