Siirt Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Ekipler, gıda kolilerini Kooperatif, Barış ve Algül mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi 12 ailenin evine bıraktı.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mihraç Teğin, geçen hafta sebze ve meyve yardımı yaptıkları ailelere bugün de gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere yardımların süreceğini belirten Teğin, şunları kaydetti:

"İlimizde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara destek için kurulan grup bünyesinde çalışmalarımız sürüyor. Geçen hafta bir hayırseverin desteğiyle tespit ettiğimiz 2'si Suriye uyruklu 12 ailemize sebze ve meyve yardımı yapmıştık. Aynı ailelerimize gıda yardımında bulunduk. Yardım yaptığımız ailelerimizin devlete ve millete hayır duaları bizi çok mutlu etti. İhtiyaç sahiplerini gözeten Valiliğimizin bu yardımları devam edecek."

