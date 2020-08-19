  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Aktüel

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:23:04 -
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

SİİRT (AA) - Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile Siirt Otogarı ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, bakanlığın belirttiği kriterlere herkesin uymasını istedi.

Salgının 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamadan azaltılması gerektiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Kurallara uyan tüm esnaf, tüccar ve denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Denetimler, kesintisiz devam ediyor. Rehavete kapılmamalıyız. Maalesef 1 Haziran'da sonra hayatın yeni normale döndükten sonra biraz motivasyonumuzu kaybettik. Virüs yokmuş gibi davranmaya başladık. Gelişmeleri, ağır hastaları, izolasyon ve karantina sürecini takip ediyoruz. Tedbirleri elden bırakmamamız gerekir. İnsanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bulaşma riskleri var. Mecbur kalmadıkça toplu ulaşım ve kalabalık alanlardan uzak durmamız ve tedbirleri almamız gerekir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu

Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olarak Gemlik'teki fabrikada üretileceğini , moturunun ise Bosch..
Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin
Dünya

Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin

Avrupa Birliği’ne (AB) yalakalık yapıp Doğu Akdeniz’de destek isteyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, aradağını bulamayınca bir k..
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi
Siyaset

Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi

AK Parti ile olan ittifakı zedeleyici açıklamaları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP lideri Devlet Bahçe..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı