  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt Valisi Atik askeri üst bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:55:51 -
Siirt Valisi Atik askeri üst bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesindeki askeri üs bölgesinde Mehmetçik ile bayramlaştı.

Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat ile Boğaztepe askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Atik, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı