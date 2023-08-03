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Gündem Siirt JASAT suçlulara korku salıyor
Gündem

Siirt JASAT suçlulara korku salıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-03 14:27:00 -
Siirt JASAT suçlulara korku salıyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) 01 Ocak-03 Ağustos 2023 tarihleri arasında "kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık" gibi nitelikli faili meçhul suçlara yönelik düzenlendikleri 75 operasyonda 70 olay aydınlatıldı.

Operasyonlarda, olaylara karışan 131 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden 64’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 67 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, "silahlı terör örgütüne üye olmak’’ ve nitelikli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

1 Ocak- 03 Ağustos 2023 tarihleri arasında Jandarma bölgesinde yapılan operasyonlarda tutuklanan şahıs sayısı 115 oldu.

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