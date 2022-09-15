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Dünya SİHA'lar anbean kaydetti... Ermenistan birlikleri böyle yok edildi
Dünya

SİHA'lar anbean kaydetti... Ermenistan birlikleri böyle yok edildi

Azerbaycan Ordusu tarafından imha edilen Ermenistan birliklerinin görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 21:20:00 - 2022-09-15 21:20:28

Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti.

İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

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