Siha Sezgin, sihaları bıraktı kaçak elektriğe dadandı!
Yerli ve Milli SİHA-İHA’lardan rahatsızlığıyla bilinen ve kamuoyunda ‘Siha Sezgin’ olarak adlandırılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik şirketlerinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak elektrikle mücadelesini sabote etmeye devam ediyor. Tanrıkulu son olarak ‘kaçak elektrik kullanımı’nı ‘temel hak’ diye pazarlamaya kalkıştı.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak elektrik kullanımı göz önündeyken, ilgili şirketler elektrik hırsızlığının önüne geçmek için kesintiye gitmek zorunda kalıyor. Bunu fırsat bilen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise kaçak elektrik kullanımını temel hak olarak nitelendirerek kesintiye tepki gösterdi.
Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mardin'de DEDAŞ, trafoları jandarma eşliğinde sökmeye çalıştı; yurttaşlarımızın engellemesinin ardından tarımsal sulamayı besleyen trafoları söktüler. Günümüz koşullarında elektrik temel haktır; dolayısıyla DEDAŞ'ın uygulamaları ağır insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. DEDAŞ, borç veya kaçak kullanımı bahane ederek kolektif cezalandırma yöntemini uyguluyor” ifadelerini kullandı.