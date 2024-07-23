Siha Sezgin, sihaları bıraktı kaçak elektriğe dadandı!

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak elektrik kullanımı göz önündeyken, ilgili şirketler elektrik hırsızlığının önüne geçmek için kesintiye gitmek zorunda kalıyor. Bunu fırsat bilen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise kaçak elektrik kullanımını temel hak olarak nitelendirerek kesintiye tepki gösterdi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mardin'de DEDAŞ, trafoları jandarma eşliğinde sökmeye çalıştı; yurttaşlarımızın engellemesinin ardından tarımsal sulamayı besleyen trafoları söktüler. Günümüz koşullarında elektrik temel haktır; dolayısıyla DEDAŞ'ın uygulamaları ağır insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. DEDAŞ, borç veya kaçak kullanımı bahane ederek kolektif cezalandırma yöntemini uyguluyor” ifadelerini kullandı.