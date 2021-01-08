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Teknoloji SİHA satmadıklarına bin pişmanlar! "Türkiye bu durumdan yararlandı"
Teknoloji

SİHA satmadıklarına bin pişmanlar! "Türkiye bu durumdan yararlandı"

İsrail'in SİHA satmama kararını eleştiren İsrail basını, Türkiye'nin Azerbaycan'da bu durumdan yararlandığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:36:00 -
SİHA satmadıklarına bin pişmanlar! "Türkiye bu durumdan yararlandı"

İsrail basını, İsrail'in silahlı İHA satmama kararını eleştirdi. Savunma Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında İsrail'in silahlı İHA satmadığını belirten ülke basını, İHA konusunda İsrail'in diğer ülkelerle rekabet edemediğini yazdı.

Azerbaycan silah pazarının İsrail için önemine dikkat çeken İsrail basını, Bakü'nün İsrail silahlarının önemli bir müşterisi olduğunu vurguladı. İsrail'in İHA kararının Azeri silah pazarına mal olacağını yazan İsrail basını, Karabağ zaferinde önemli bir başarı elde eden Türk SİHA'larına dikkat çekti.

TB2 İHA'ların Ermenistan'ın teslim olmasına ve Rusya'yı çatışmayı durdurmak için müdahale etmeye zorlayan ana faktör olduğunu belirten İsrail basını, Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla bölgedeki denklemi değiştirdiğini yazdı.

Türk SİHA'larının Karabağ zaferinin İsrail'i kıskandırdığını ifade eden İsrail basını dünyanın dört bir yanındaki orduların Türk SİHA'larına ilgi duyduğunu belirtti.

Haberde, "İsrail gibi Türklerin de çok gelişmiş bir askeri sanayisi var. İHA'lar, dronlar, roketler, silahlar ve daha fazlası. Ürünlerin kalitesi tartışılabilir, ancak gerçekte Türkler Karabağ'daydı. Azerilerin onların ihtiyacı vardı" ifadelerine yer verildi.

star.com.tr

 

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