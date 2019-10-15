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Sigortalı anneler kreş desteği parasını nasıl alabilir? Kreş desteğine nasıl başvurulur?

Sigortalı annelere kreş desteği bugün başladı. Çalışan annelerin çocuklarını kreşe vermesine destek olma amaçlı uygulanacak olan kreş desteğine başvurmak isteyen anneler şartları araştırıyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek.Destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Peki, Sigortalı anneler kreş desteği parasını nasıl alabilir? Kreş desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 09:58
Sigortalı anneler kreş desteği parasını nasıl alabilir? Kreş desteğine nasıl başvurulur?

Sigortalı annelere kreş desteği bugün başladı. Çalışan annelerin çocuklarını kreşe vermesine destek olma amaçlı uygulanacak olan kreş desteğine başvurmak isteyen anneler şartları araştırıyor. Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek.Destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Peki, Sigortalı anneler kreş desteği parasını nasıl alabilir? Kreş desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Kreş desteğine nasıl başvurulur?

Başvurular bugün 14:00 itibarıyla başlıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak. Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.

KREŞ DESTEĞİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Kreş desteği ne kadar verilecek?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan annelere aylık 100 euro destek sağlanacak. Söz konusu destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlarken; anneler, en fazla 24 ay bu teşvikten faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla Avrupa Birliği Delegasyonu’nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere aylık 100 euro destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlıyor. Proje çerçevesindeki destekten, 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4/a’lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.

Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek. Annelere her ay 100 euro ödenecek. Destek kapsamındaki anneler Halk Bankası’ndan euro ve TL hesabı açtıracaklar. Kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine banka kanalıyla ödeme yaptıklarına dair dekontları SGK’ya sunmaları sonrası, yapılacak kontroller neticesinde SGK tarafından ödemeler annelerin banka hesaplarına yapılacak. SGK kontroller sonrasında ödemeleri gerçekleştirecek. 10 bin 250 anneye destek sağlanacak.

Hangi illerde oturan çalışan anelere kreş desteği verilecek?

Destekten yararlanacak annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Bu illerde ikamet eden ve çocuklarını kreşe göndere annelere destek sağlanacak. Destekten yararlanabilmek için annelerin çocuklarını MEB veya ASPB’ye bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinden birine, düzenli ve tam süreli olarak gidiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla haftanın bazı günleri, sabahtan öğleye kadar veya düzensiz şekilde bu kreş veya anaokullarına giden çocuklar için değil, tam süreli, haftanın bütün günlerinde kreş, anaokulu veya gündüz bakım evlerine giden çocuklar için destek sağlanacak. Ayrıca suiistimallere karşı çocukların kreşe devam edip etmedikleri denetimlerle kontrol edilecek.

Proje kapsamında destek sağlanacak ilk 13 bin anneye, ilk ay 100 euro kırtasiye gideri ödemesi de yapılacak. Dolayısıyla ilk 13 bin anne ilave 100 euro destekten faydalanacak. Destek sağlanan anne sayısı 13 binin üzerine çıktıktan sonra bu destek ödenmeyecek.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:58
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
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