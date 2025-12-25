Sigortadan finansa Quick’in yeni ürünleri Bursa’da

Bursa’nın üretim gücü, girişimcilik kültürü ve güçlü acente yapısı dikkate alınarak kurgulanan toplantıda; sigortadan finansmana, mobiliteden varlık çözümlerine uzanan Quick Finansall modeli sahadaki uygulamalarıyla paylaşıldı. Katılımcılar, yeni ürünler ve iş yapış modelleri hakkında doğrudan bilgi alma imkânı buldu.

Finans, sigorta ve mobilite artık tek bir çatı altında

Toplantının ana gündem başlıklarından biri, Quick Finansall’ın sunduğu bütüncül yapı oldu. Açılış konuşmasını yapan Maher Holding Bütünleşik Pazarlama Koordinatörü Gökhan Genç, Quick Finansall yaklaşımının sadece ürün odaklı değil, uçtan uca bir iş modeli sunduğunu vurguladı. Genç, “Quick Finansall; sigorta, finansman, mobilite ve hizmet çözümlerini aynı ekosistem içinde buluşturan yeni bir yapı. Bu yaklaşım, acentelere daha fazla iş imkânı, müşterilere ise daha hızlı ve erişilebilir çözümler sunuyor” dedi.

Quick Finansall bir değer üretme modelidir

Toplantının devamında söz alan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Finansall’ın arkasındaki vizyonu katılımcılarla paylaştı. Yaşar, “Quick Finansall bir kampanya ya da tekil ürün değildir. Acenteye kazandıran, işletmenin finansmana erişimini kolaylaştıran ve müşterinin hayatına dokunan bir değer üretim modelidir. Bursa gibi üretim gücü yüksek şehirlerde bu yapının sahada karşılık bulması bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Ürünler, finansman çözümleri ve yeni dönem uygulamaları

Toplantının ürün ve yapı odaklı bölümünde Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Haldun Çelik, Quick Finans Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz Quick Finansall ekosisteminin farklı bileşenlerini, sahaya yansıyan uygulamaları ve yeni dönem kurumsal sigorta ve finansman çözümlerini katılımcılarla paylaştı. Sunumlarda, sigorta ürünlerinin finansal çözümlerle nasıl entegre edildiği, acentelerin bu yapıdan nasıl daha fazla katma değer üretebileceği ve müşteri tarafında yaratılan kolaylıklar örneklerle aktarıldı.

Yeni ürünler Bursa acenteleriyle buluştu

Toplantının son bölümünde Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, Quick’in yeni dönem ürünlerini detaylarıyla tanıttı. Bu kapsamda; KaskonomiQ, Lüküs Hayat Sigortası, Quick Yol Destek Sigortası, Tamamlayıcı Deprem Sigortası ürünlerinin kapsamı, hedef kitlesi ve sahadaki kullanım avantajları paylaşıldı. Acenteler, ürünlere ilişkin sorularını birebir yönelterek uygulamaya dair detayları doğrudan öğrenme fırsatı buldu.