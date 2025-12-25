  • İSTANBUL
Gündem

50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'inci Yargı Paketi kapsamında ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını, bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11'inci Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir. Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

Düzenlemenin temel amacının, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemek olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Kasten öldürme suçlarının; üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Ceza infaz kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup, bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

