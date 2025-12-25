İmrenilecek değil iğrenilecek hayatlar

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Uyuşturucu girdabına kapılan ünlü isimler, büyük kaygı uyandırdı. Gençlerce örnek alınan spiker, gazeteci, DJ, fenomen, manken, oryantal, tiyatrocu, aktör, aktris, yapımcı, yönetmen, senarist, yazar, popçu, spor kulübü başkanı, işadamı titrli bu isimlerin kokainman çıkmaları tehlikenin büyüklüğünü tekrar gün yüzüne serdi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin kokain kullandığının, fuhuş yaptığının belirlenmesinin yankıları süredursun dün yayınlanan haberler gündemi derinden sarstı. Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran’ın kokain kullandığı tespit edilirken 4 ilde uyuşturucu ve fuhuş operasyonları düzenlendi. Yapımcı Timur Savcı ve FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan dahil 20’yi aşkın ismin gözaltına alındığı operasyon uyuşturucu kullanımını teşvik edilmesinin önleyici adımlara odaklanılmasının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Birce Akalay, Özge Özpirinççi, Demet Evgar, İrem Sak, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım, İrem Derici, Yusuf Güney, Danla Biliç’in de adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasının şaşkınlığı atlatılamazken yeni operasyonlarla şoke olan anne ve babalardan “İlave tedbirler devreye sokulsun ki çocuklarımızın star kisveli kokainmanların peşlerine takılmasın” çağrısı geldi.

Sosyologlar da uyuşturucu tacirleri gibi özendiricileriyle de mücadelenin hızlanması gerektiğini belirttiler. Kokain, metabolit bağımlılarına ekranlardan da sahnelerden el çektirmenin zorunluluk olduğunu kaydettiler. “Ünlü görünümlü keşlerin gençlerimize kötü örnek teşkil etmeleri önlenmeli” ikazı yaptılar.

“GENÇLER ROL MODELLERİNİ İYİ TERCİH ETMELİ”

Akit’e konuşan Sosyolog İsmail Öz, şunları ifade etti: “Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları toplumun, neslin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna işaret etti. Gençliği korumanın önemi bir defa daha anlaşıldı. Ekranlardan tanıdığımız pek çok sunucunun, sanatçının uyuşturucu kullanması ilave önlemler alınmasının gerekli olduğunu kati kıldı. Gençlerin ve ailelerin temkinli ilerlemeleri zaruri hâle geldi. Bir kere hızla parlayan hızla söner. O nedenle çocuklarımız dikkatli olmalılar. Yanlış yola yönelenleri örnek almamalılar. Uyuşturucuyu kullananlara, kullandıranlara, teşvik edenlere kıymet vermemeliler. İğrenilecek hayatlara imrenmemeliler. Rol modellerini iyi belirlemeliler. ‘Ağaca dayanma kurur, adama güvenme ölür’ sözünü unutmamalılar. İyinin kriterlerini bilmeliler. Ahlâkı, erdemi kuşanmalılar. O ünlüye, bu şöhrete bakmamalılar. Gelinen aşamada gençliği korumak elzem. Çünkü uyuşturucu operasyonları, güven depremine yol açtı. Kendini iyiliğe adayanlar, onur ve erdem mücadelesi verenler için ‘Acaba bu da uyuşturucu ağının içinde mi’ denir oldu.

Belli ki uyuşturucuyu kullanan, kullandıran, teşvik edenler yakalamayacaklarını sanıyorlardı. Kendilerini alalıyorlardı. Her arenada topluma onurlu ve erdemli olmanın önemini anlatıyorlardı. Akıllarınca ahlâk eğitimi veriyorlardı. Bağımlılık yapan maddelere karşı gibi görünüyorlardı. Demek ki durum bambaşkaymış. Ortada örtülmeye çalışılan bir çukur varmış. Her şey net değil mi? Kanıtlar dökülmedi mi? Uyuşturucu testleri pozitif çıkmadı mı? Yani hakikati inkâr etme imkânı kalmadı. O nedenle Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testleri itibarsızlaştırmaya kalkmak anlam taşımamaktadır. Tabii ki haberleri takip edeceğiz. Masumiyet karinesine de uyacağız. Ancak görüntüleri, delilleri bir görmezden gelmeyeceğiz. Sistem patladı. Patlayan sistem, çocukların şöhret olarak sunulan ve rotasını şaşıranlara inanmamaları gerektiğini gözler önüne serdi. Ayrıca uyuşturucuyu teşvik edenlere, meşrulaştıranlarla mücadelenin de yeni evreye taşınmasını zorunlu hâle getirdi. O nedenle her alanda, kolda, sektörde bunlarla savaşılmalı. Aklanıp paklananlara kapı açılmalı. Aklanıp paklanmayanlara da kapı kapatılmalı.”